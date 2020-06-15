السعودية اليوم / 610 مبتعثين ومبتعثات من جامعة جازان يواصلون دراستهم في 16 دولة



جيزان 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

يواصل 610 مبتعثين ومبتعثات دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 16 دولة بعد انتشار جائحة

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين أن الجامعة وبدعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, سخرت إمكاناتها لخدمة مبتعثيها وتقديم الدعم والعناية لهم بعد انتشار جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاستشارة والمساعدة لهم لإتمام دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ولمواصلة تميزهم البحثي والعلمي.

من جانبه أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله موسى أن إدارة الجامعة تواصلت معهم منذ بداية جائحة كورونا، للاطمئنان على سلامتهم، إلى جانب اعتماد الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، والتأكد من عدم إيقاف تأمينهم الصحي في دول البعثات، إضافة إلى فتح خط ساخن طوال اليوم للاستفسارات والطلبات، مبيناً أنه جرى الرد على أكثر من 487 طلباً واستفساراً من قبل المبتعثين والمبتعثات وأكثر من 93 طلباً لتعديل توقيت البعثة.

// انتهى //

22:23ت م

0208



جيزان 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسيواصل 610 مبتعثين ومبتعثات دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 16 دولة بعد انتشار جائحة كورونا وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين أن الجامعة وبدعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, سخرت إمكاناتها لخدمة مبتعثيها وتقديم الدعم والعناية لهم بعد انتشار جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاستشارة والمساعدة لهم لإتمام دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ولمواصلة تميزهم البحثي والعلمي.من جانبه أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله موسى أن إدارة الجامعة تواصلت معهم منذ بداية جائحة كورونا، للاطمئنان على سلامتهم، إلى جانب اعتماد الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، والتأكد من عدم إيقاف تأمينهم الصحي في دول البعثات، إضافة إلى فتح خط ساخن طوال اليوم للاستفسارات والطلبات، مبيناً أنه جرى الرد على أكثر من 487 طلباً واستفساراً من قبل المبتعثين والمبتعثات وأكثر من 93 طلباً لتعديل توقيت البعثة.// انتهى //22:23ت م0208

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