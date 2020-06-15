السعودية اليوم / انطلاق البرنامج الصيفي "عن بعد" لطلاب المنح في جامعة الأمير سطام بالخرج



السيح 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

انطلقت بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج هذا الأسبوع, فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي "عن بعد" لطلاب المنح، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية التربية ممثلة بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ويستمر أربعة أسابيع.

ويشتمل البرنامج الذي يقام في مقر الجامعة بمدينة السيح, على دورات تدريبية متعددة تتناول عدة محاور منها مهارات التواصل للناطقين بغير اللغة العربية ومهارات متقدمة في الاستماع والتحدث باللغة العربية وتنمية المفردات اللغوية للناطقين بغير اللغة العربية والنحو الوظيفي التفاعلي والبلاغة الميسرة لمتعلمي اللغة العربية كلغة ثانية والمهارات الكتابية التواصلية.

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22:07ت م

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