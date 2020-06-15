السعودية | طالبان سعوديان يحققان ميداليات عالمية في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:24 صباحًا, 15 يونيو 2020 م
المناطق - الرياض
حقق طالبان من طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازا جديدا للوطن، وذلك في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات والذي أقيم عن بعد.
وفاز الطالب خالد بن حمد العجران من مدارس منارات الرياض بالميدالية الفضية والطالب محمد سعد الشهري من مدارس العناية الأهلية الميدالية بالبرونزية في الأولمبياد.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطالبين الفائزين، مؤكداً أنهما وزملائهما الفائزين في مناطق المملكة المختلفة نموذج مشرف للطلاب المبدعين وهو يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ، كما يعكس حجم الشراكة المتميزة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع “موهبة” والذي نتج عنه تقديم العديد من البرامج والملتقيات العلمية المختلفة لتدريب وصقل مهارات الطلاب والطالبات سنويا الأمر الذي أثمر عن هذه المنجزات والتي تسجل للوطن .
وكان طلاب الوطن قد حققوا المركز 15 بالمسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، وذلك في إنجاز علمي دولي غير مسبوق يعكس الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الل ه-، والاهتمام ببناء جيل قادر على المنافسة الدولية، وتحقيق جوائز عالمية.
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