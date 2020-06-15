شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يجري جراحة ناجحة في القلب والان نبدء بالتفاصيل

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان امس.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية" إن العملية أجريت أمس في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني للقلب، بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".

وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".