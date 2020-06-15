شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال بوابات «الجسر».. والرسوم آليا يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أعمال كبيرة
ونشرت المؤسسة مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن الأعمال الكبيرة المنفذة في البوابات الجديدة، وصيانة بعض المرافق بمنطقة الإجراءات الرسمية، التي تأتي استعدادًا وتجهيزًا للسماح بالتنقل بين المملكتين عند إعلان الجهات المعنية تفاصيل هذا القرار المرتقب.
سفلتة وتخطيط
وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة م. عماد المحيسن لـ«اليوم»، إلى أن الخطة تضمنت إعادة سفلتة وتخطيط جميع مناطق السفر، وإجراء الصيانة الشاملة لجميع كبائن الإجراءات، والبدء في تشغيل كبائن دفع الرسوم الجديدة بالجانب السعودي، وتعقيم وتطهير المباني والمرافق، ومسارات المركبات والشاحنات وفق جدول زمني.
مشاريع إستراتيجية
وأكد حرص المؤسسة بدعم مجلس إدارتها على تنفيذ جميع المشاريع الهندسية والتطويرية والإستراتيجية من دون تأخير رغم ظروف الجائحة، فيما قدم الشكر والتقدير لقيادتي المملكتين؛ على ما تجده المؤسسة من دعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ووزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتعاون دائم من جميع الإدارات العاملة بجسر الملك فهد.
تحول آلي
وكشف م. المحيسن أن المؤسسة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية التقنية لأعمالها، وفي مقدمتها التحول للدفع الإلكتروني من خلال بوابات الرسوم، فيما من المتوقع بدء المرحلة الأولى من التحول الآلي خلال شهر يوليو المقبل، مبينًا التركيز خلال هذه الفترة على إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني التي تصب في خدمة المسافرين والمستفيدين بما فيها تحسين الخدمات ومسارات الشحن.
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