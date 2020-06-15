شكرا لقرائتكم خبر عن بائعون ومواطنون: «المؤقتة» أفضل البدائل والان نبدء بالتفاصيل

تجولت ”الخليج 365” في أحد أسواق الخضار والفواكه المؤقتة بالدمام، وتبين توفر المنتجات بشكل يكفي المتسوقين، وأكد البائعون توفر المنتجات بشكل يومي، وأن الأسواق المؤقتة هي الحل لتفادي الزحام، والحصول على الاحتياجات.

وبين أحد البائعين «مروان الحُر»، أنه يبيع البطيخ منذ 17 عامًا، وهو مصدر رزقه الوحيد، مبينًا أنه يحصل على المنتجات من ساجر، ووادي الدواسر، وحرض، والخرج، وأنه وجد السوق المؤقت، هو الخيار الأفضل لعدم الوقوع في الزحام، مؤكدًا أن هناك إقبالًا من الزبائن على السوق.

وأوضح المواطن «عبدالله المعيلي»، أن الأسواق المؤقتة نفعت سكان الأحياء بشكل كبير، وأنه لا يرى وجودا للمسوقين بشكل كبير، مؤكدًا أنه عند علم المتسوقين بإغلاق السوق المركزي سيتوجهون مباشرة للأسواق المؤقتة، مبينًا توفر المنتجات بشكل كافٍ، وأوصى الجميع بالتوجه للأسواق المؤقتة، والابتعاد عن الازدحام.

وقال المزارع «صالح اليحيى»، إنه انتقل للبيع في السوق المؤقت بعد إغلاق السوق المركزي، وإن الإقبال على الأسواق المؤقتة قليل وذلك لأنه أول يوم لإغلاق السوق المركزي، مؤكدًا أنه سيجد إقبالا في الأيام القادمة.

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وأضاف: إنه يوفر المنتجات الموسمية بشكل يومي من محافظة الأحساء بنفس الكمية التي كان يوفرها في السوق المركزي، موضحًا أن الأسواق المؤقتة هي البدائل المناسبة للسوق المركزي، وهي أفضل حل لعدم الوقوع في الزحام.

وطالب «سجاد الحساوي»، أن تكون أسواق الخضار وخصوصًا المظلة الموسمية في سوق الخضار المركزي، وكذلك الأسواق المؤقتة، خاصةً للمواطنين الذين يحصلون على رزقهم من بيع الخضار، موضحًا أنه عمل في المظلة الموسية لمدة 15 عامًا، ووجد طوال تلك الأعوام أن المظلة تكتظ بالبائعين الوافدين.

وأكد أن الأسواق المؤقتة مليئة كذلك بالوافدين، وأنها وضعت للمزارعين السعوديين، ويأخذ التجار مساحة كبيرة، ووضع العمالة الوافدين لبيع منتجاتهم، ما يسبب ضررًا للمزارعين.