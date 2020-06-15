شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استباقية لإعادة فتح سوق الخضار المركزي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

شدد وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، على أن أعمال صيانة سوق الخضار والفواكه المركزي بحاضرة الدمام تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، والتي تم تنفيذ العديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وأن الإغلاق يستمر لأيام قليلة، بهدف تسليم الموقع للمقاول، للتطوير وتنظيم السوق الداخلي لمنع التكدس.

واكد سعي أمانة الشرقية الدائم للوقوف على مصلحة الفرد والمجتمع بالمنطقة، وانها تعمل على قدمٍ وساق وفق البروتوكولات البلدية التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب خطة دورية تقوم الأمانة بمتابعتها وتقييم العمل بما فيها يومياً، ومن ضمنها صيانة الأسواق المركزية ومنها سوق الخضار والفواكه المركزي بحاضرة الدمام.

صيانة المظلة

وقال خلال تفقده، سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بعد أن تقرر إغلاقه بدءًا من أمس الاول، بشكلٍ مؤقت، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة التطويرية والتنظيم؛ نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، أنه تم تسليم المظلة الى المقاول القائم على أعمال الصيانة، وأنه سيتم منع دخول الأفراد ويقتصر السماح بالدخول على التجار والمورّدين ممن لديه سجل تجاري للحراج البلدي والمستورد على وجه الخصوص، وذلك من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الخامسة فجراً يومياً.

نقل الباعة

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وأضاف بان الإدارة العامة للأسواق ستقوم بآلية الإغلاق ، بينما ستغلق الأمانة إحدى المظلات بهدف إجراء صيانة لها، وسيتم نقل الباعة المتواجدين بها إلى مظلات أخرى وفق خطة تنظيمية؛ لعدم تنقلهم بشكل عشوائي يؤثر على مسيرة البيع والشراء، وسيُنقل الحراج البلدي إلى مظلة مؤقتة؛ لضمان عدم التكدس وتقليل الازدحام بين المتسوقين والباعة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة افتتاح السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدابير وقائية

ودعا وكيل الأمين للخدمات الى ضرورة وقوف المراقبين الصحيين على الآلية المتّبعة لتطبيق الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سائلاً المولى -عزّ وجَل- أن يكشِف هذه الجائحة عن الوطن وسائر بلاد المسلمين.

أسواق مؤقتة

ونوه بأن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية 10 أسواق «مؤقتة» للخضار والفواكه في حاضرة الدمام، بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة، وتخفيف الضغط عليها خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق المؤقتة والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة، ما دعا بالأمانة إلى إغلاق السوق بشكل «مؤقت» لأعمال الصيانة والتنظيم، وذلك بعد دراسة نجاح عمل هذه الأسواق التي اُفتتحت في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف والذي لن ينتج عنه أي ضرر للمتسوقين.