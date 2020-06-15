شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين بعد اكتشاف إصابات بكورونا في جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تلك الجهود والأعمال شملت 268 جولة رقابية للمراقبين الصحيين، و 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالات مؤكدة بفيروس كوفيد - 19، وضبط مجموعة من المخالفات تضمنت 3 مخالفات في مساكن العمالة، إضافة إلى 14 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإصدار مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة، و 17 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول.
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