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سلسلة كلمات دعوية عبر التطبيقات الإلكترونية

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تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، سلسلة من الكلمات الدعوية عن بُعد عبر البث المباشر من خلال التطبيقات الإلكترونية، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتتضمن الكلمات الدعوية التي انطلقت يوم 15 شوال الجاري بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة مواضيع عدة في العقيدة والصلاة والأمن وحفظ الوقت.

وتهدف إلى استغلال أوقات المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة خلال بقائهم في المنازل تطبيقاً لقرار منع التجمع للحد من انتشار «كوفيد 19».

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الكلمات الدلائليه
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