شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة كلمات دعوية عبر التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن الكلمات الدعوية التي انطلقت يوم 15 شوال الجاري بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة مواضيع عدة في العقيدة والصلاة والأمن وحفظ الوقت.
وتهدف إلى استغلال أوقات المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة خلال بقائهم في المنازل تطبيقاً لقرار منع التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
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