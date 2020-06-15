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95 متطوعا لفرز قاصدي المسجد النبوي بصريا

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يشارك 95 متطوعًا من الشبان والشابات في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتنفيذ أعمال الفرز، والكشف المبدئي، على قاصدي المسجد النبوي، وتوعيتهم بأهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة .

وتساهم الفرق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي «للرجال والنساء» لتطبيق الفحص المبكّر على المصلين حول عوامل الخطورة؛ لمنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المتبّع في التعامل مع حالات covid-19.

وتشمل أعمال الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

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