شكرا لقرائتكم خبر عن 95 متطوعا لفرز قاصدي المسجد النبوي بصريا والان نبدء بالتفاصيل
وتساهم الفرق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي «للرجال والنساء» لتطبيق الفحص المبكّر على المصلين حول عوامل الخطورة؛ لمنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المتبّع في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد covid-19.
وتشمل أعمال الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
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