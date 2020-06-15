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86 برنامجا تدريبيا بـ «تقني» عسير

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نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 86 برنامجا تدريبيا عن بعد في التخصصات الإدارية والتقنية، واستفاد منها 2896 من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د. سليمان الحفظي بعقد الدورات في أكثر من 30 تخصصا تقنيا ومهنيا وإداريا أبرزها تصميم تطبيقات الأجهزة الذكية وتقنيات العمل عن بعد، وتقنية النانو في الصناعة الإلكترونية ومبادئ إدارة الخطر والتأمين وإدارة المشاريع واستخدام التطبيقات المكتبية في بيئة العمل وأساسيات صناعة الأنفوجرافيك والإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية وغيرها من التخصصات.

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