شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطعيم الأطفال بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

وقعت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية -أحد المشاريع الرائدة لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية- اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة، لمساندة جهود الوزارة عن طريق تكريس خدمة الرعاية المنزلية، يتم من خلالها إيصال وإعطاء التطعيمات المطلوبة للأطفال المسجلين لدى الوزارة في منازلهم، عبر قيام الوزارة بتوفير التطعيمات اللازمة ويتبنى الكادر الصحي بالمدينة توصيلها وإعطاءها للأطفال في أماكن إقامتهم منعاً لانتشار العدوى بفيروس كورونا وأكد الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أن إمكانات المؤسسة والمدينة تحت تصرف وزارة الصحة، حيث وفرت المدينة ما يقارب 150 سريراً منها 18 للعناية المركزة و10 غرف عزل تحت إدارة فريق من أطباء المدينة.

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