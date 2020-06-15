شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطعيم الأطفال بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أن إمكانات المؤسسة والمدينة تحت تصرف وزارة الصحة، حيث وفرت المدينة ما يقارب 150 سريراً منها 18 للعناية المركزة و10 غرف عزل تحت إدارة فريق من أطباء المدينة.
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