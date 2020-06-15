شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة تملك أراضي مخطط البساتين بالعقيق والان نبدء بالتفاصيل
وكان الموضوع قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم؛ للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.
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