شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 178 مريضا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات أمس الأول 178 مريضا، منهم 60 بعيادات الطب العام، و33 من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو بعيادة الباطنية، كما استقبلت عيادة الأطفال 51 طفلا تمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 17 مريضا.
كما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما أجريت 7 صور شعاعية لـ 3 مرضى، فيما تم تسجيل 149 وصفة طبية بالصيدلية.
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