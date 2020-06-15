شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث خارطة المملكة باللغتين العربية والإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الهيئة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، إلى استخدام الخارطة المحدثة التي تتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، وبعدد من الصيغ الرقمية، مبينة أنه يمكن الحصول عليها عبر زيارة موقعها الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث خارطة المملكة باللغتين العربية والإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.