شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية وتعيين 88 قاضيا بـ«العدل» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين 88 قاضيا، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.
وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي، بتسمية سبعة أعضاء في مجلس النيابة العامة وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.
وقال: «إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين»، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.
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