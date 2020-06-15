شكرا لقرائتكم خبر عن 307 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جددت أمانة الطائف تحذيرها للمنشآت التجارية، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدة أن حملاتها الرقابية ستطال أكثر من 30 ألف مرفق تجاري بأنحاء المحافظة لها علاقة مباشرة بالمواطنين والمقيمين؛ إذ جرى حتى الآن تنفيذ أكثر من 1450 جولة رقابية عبر فرق المتابعة الميدانية بالإدارات الإشرافية والفرق الرقابية بالبلديات الفرعية والبلدية النسائية.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 47 مرفقًا تجاريًا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة المتمثلة في أهمية إجراء فحص درجة حرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشآت التجارية، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وتأمين القفازات والمعقمات والكمامات.

وعمدت الأمانة إلى وضع لوحات إرشادية وملصقات توعوية في العديد من المواقع التي تتميّز بكثافة الإقبال هذه الأيام لتوعية شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية لسلامتهم، ووجدت الأمانة تفاعلًا من المتاجر بتطبيق المزيد من الاحترازات من خلال تحديد مداخل ومخارج محددة لها لتسهيل فحص المتسوقين، وتفادي الازدحام بمواقع محددة وتقديم كل ما من شأنه سلامتهم.

كما طبّقت لائحة الجزاءات البلدية على أكثر من 260 مرفقًا مخالفًا، ووضعت كافة المنشآت المخالفة تحت المراقبة اليومية للتأكد من معالجة أوضاعها.

وشدد أمين الطائف م. محمد آل هميل على رصد آني لكافة المخالفات بمرافق الأنشطة المستثناة، سواء بالشوارع التجارية أو الأسواق والمراكز التجارية، وإيلاء سلامة المواطنين الأولوية، وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المتهاونين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإغلاق المنشآت غير المتجاوبة، والاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي تحقيقًا لتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية.