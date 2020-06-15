شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» : رفع قيمة إفراغ العقارات إلكترونيا إلى 3 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

رفعت وزارة العدل الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، موضحة أن الخدمة التي وجّه بإطلاقها مؤخرًا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، موضحة أن نقل ملكية العقار إلكترونيًا يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة حاليًا لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابًا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسّع في الخدمة لاحقًا لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية، مشترطة لنقل ملكية العقار إلكترونيًا، أن يكون البيع مباشرًا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعّل في «أبشر».

وأضافت إن المستفيدين سيتمكّنون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظيًا للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخّل بشري.