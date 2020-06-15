شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 27 ألف متر أنقاض بناء بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وتواصل الفرق الميدانية تنفيذ حملاتها اليومية في الأحياء والطرق والميادين، تنفيذًا للخطة التشغيلية لرصد نقاط التشوّه البصري، والتعامل معها ضمن برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية الذي تنفّذه أمانة المنطقة وبلدياتها الفرعية.
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