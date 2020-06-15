شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خطة العودة للحياة الطبيعية تسير بشكل صحيح والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127 ألفا و541 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 2172، لترفع الإجمالي إلى 84 ألفا و720 حالة، تمثل 66 % من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 972 حالة وفاة، موضحة أن إجمالي الحالات النشطة سجل 41 ألفا و849 حالة، منها 1855 حرجة.

وأشارت إلى أنها أجرت 19 ألفا و377 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 1.11 مليون فحص.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض، التي سجلت 1735 حالة، تلتها جدة 352 حالة، ثم مكة المكرمة 314 حالة، فالدمام 161 حالة، المدينة المنورة 158 حالة، الهفوف 147 حالة، القطيف 144، والخبر 137 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، «إن خطة العودة للحياة الطبيعية تسير بشكل صحيح».

وأضاف: نواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها»، مشيراً إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة، تكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، إذ لم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف: «90 % من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة»، مؤكداً أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1، ولكنّ هناك ارتداداً للمنحنى وارتفاعاً في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.

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وحذر العبد العالي، من استمرار نمو معدل العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، مؤكدا أن الحرص على الالتزام والتباعد يعود بمنحنى الإصابات للتراجع.

وأوضح أن خدمة «تباعد»، التي أطلقتها وزارة الصحة من الخدمات الجديدة، التي تتيح للشخص معرفة ما إذا كان مخالطاً لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا استمرار التقيمم لأعداد الإصابات في كل منطقة لتحديد الاحترازات الإضافية التي تحتاجها.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، ارتفاع الطلب على الكمامات مرجعا الأمر إلى ارتفاع الوعي بأهميتها كإجراء وقائي.

كما أكد ارتفاع مستوى الوفر فيها إلى المستوى المتوسط، مشيرا إلى العمل للوصول إلى المستوى المرتفع.

وأوضح المفرج، أن نسبة توافر الكمامات في الصيدليات ارتفع بمقدار 188 % عما كانت عليه قبل 14 يوما، مضيفا: عدد المصانع المحلية للكمامات بلغ 9 مصانع، وتنتج أكثر من مليونين ونصف المليون من الكمامات يوميًا.

وأوضح أن متوسط الاستيراد للكمامات يبلغ 10 ملايين كمامة يوميا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن بيع الكمامات بالواحدة حالة مؤقتة، إذ ستصدر تعليمات مشددة للبيع جملة نهاية هذا الشهر.

وأشار المفرج إلى أن الجهود الرقابية جهود مشتركة بين التجارة والصحة والغذاء والدواء لضمان التوفر والجودة، مضيفا: تلقينا 14 ألفا و300 بلاغ عن عدم التوافر للكمامات خلال 14 يومًا الماضية وتم التعامل مع 79 % من تلك البلاغات.