شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطرح تعديل «ضريبة الدخل» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ويبدأ جدول الجلسة الرابعة والأربعين باستعراض تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل الفقرة «أ» من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.
ومن المقرر أن يتبادل الأعضاء وجهات النظر بخصوص تقارير سنوية لكل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووزارة العدل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجوانب المالية والإدارية للنيابة العامة، والبرنامج الوطني «مشروعات» والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التعليم العالي، ووزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني قياس، والمجلس الأعلى للقضاء.
كما يستعرض المجلس تقارير تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات ثقافية وخدمة مدنية ورياضية مع جمهوريات البرازيل وموريتانيا وجيبوتي، إضافة إلى آراء اللجان المتخصصة في التقارير السنوية لكل من الصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للملكية الفكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يطرح تعديل «ضريبة الدخل» اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.