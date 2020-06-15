شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 21.5 طن أعلاف بمستودع مخالف في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية الجفر، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، مستودعًا مخالفًا لأعلاف المواشي، ويتم العمل فيه دون ترخيص جهة الاختصاص، وذلك امتدادًا لخطط المتابعة الرقابية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، إلى رصد المخالفين بتشغيل المستودع وهم يعمدون إلى تعبئة الأعلاف الخاصة بالشركات المعتمدة في أكياس، وبيعها على أنها من إنتاج متجرهم، إضافةً إلى إنتاج خلطات خاصة وتغليفها بمُغلّفات الشركات المعتمدة؛ لإيهام العملاء بأنها من إنتاج تلك الشركات.

وأكد ضبط كميات كبيرة من الأعلاف مجهولة المصدر، والتي لا تحمل أي بيانات للشركة المنتجة أو فترة الصلاحية.

وأضاف بووشل: تم التحفظ على حوالي 607 أكياس من الأعلاف، بما مقداره 21.5 طن، وإغلاق المتجرين والمستودع، وتطبيق الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.