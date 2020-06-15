615 جولة رقابية تكشف 150 مخالفة بالأسواق المركزية

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وبلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 475، من بين 9490 إجمالي الكوادر البشرية بالنظافة، والتي أسهمت في رفع 8247 طنًا من النفايات، وإزالة 4147 من الأنقاض والمخلفات، فيما بلغت كمية المعقمات والمطهرات 174861 لترًا تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير 987 موقعًا بالمنطقة.
وقال المتحدث الرسمي محمد الصفيان إن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وجّه في وقت سابق بتكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ امتثالاً لأوامر الحكومة الرشيدة، وتحقيقاً للبيئة الآمنة المتصديّة بوعيها للفيروس والحد من انتشاره.
ودعا الصفيان الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة يمكن التواصل مع مركز البلاغات «940».
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