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شاطئ جازان.. التزام بالإجراءات الاحترازية وكمامة على الرمال!
تعد إحدى مخالفات لائحة الذوق العام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الأحد، التزام المتنزهين على شاطئ الكورنيش الجنوبي بمدينة جازان بالإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي أقرتها وزارة الداخلية قبل أكثر من أسبوعين.
وشهد شاطئ الكورنيش إقبال متوسط من الأهالي الذين طبقوا الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بلبس الكمامات وبالتباعد الجسدي في وعي والتزام تام، وتحت مراقبة رجال الأمن بدوريات حرس الحدود مستخدمين مكبرات الصوت للتنبيه عند وجود تقارب جسدي بين المنتزهين أثناء ممارسة السباحة، أو نزول أطفال للبحر دون مرافق.
إلقاء الكمامات على الشاطئ!
كما رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، كمامة ملقاة على الشاطئ دون مبالاة مما قد تسببه، والتي تعد أحد الأسباب في انتشار كورونا، في ظل وجود عدد من الأطفال على الشاطئ، إضافة إلى كونها أحد مخالفات لائحة الذوق العام.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد خلال الإيجاز الصحفي الدوري حول مستجدات فيروس كورونا الذي عقد قبل أكثر من شهرين، أنه من المؤسف رؤية كمية القفازات والكمامات الملقاة على الطرقات والشوارع.
وقال العبدالعالي: إنه بذلك نحمي أنفسنا من جهة ونؤذي الآخرين من جهة أخرى أو نكون عرضة بانتقال العدوى.
الجدير بالذكر أن لائحة الذوق العام التي تم إقرارها مؤخرًا نصت في أحد بنودها بأنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، وعقوبة رمي المخلفات في غير أماكنها 500 ريال، ويتم مضاعفة المبلغ حال تكرار المخالفة.
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