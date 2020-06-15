أمطار محايل تلطف الأجواء

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشمالية من محافظة محايل، حيث ساهمت الحالة في تلطيف الأجواء وانخفاض درجة الحرارة.

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وأكدت المديرية العامة لدفاع المدني بمنطقة عسير أنه على عموم المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وشدد المدني على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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