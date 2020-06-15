- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم السديس: كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيُحاسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس: كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيُحاسب
منها التباعد بالمسافة المحددة بمترين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تطبيق لائحة المخالفات على منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة الصحة.
وأوضح السديس أنه يجب علينا جميعًا العمل بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية، والتعقيم المستمر، والتباعد بالمسافة المحددة بمترين، والبعد عن التجمعات، وأن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمحاسبة، وفق المخالفات التي وضعتها وزارة الداخلية.
وأكد أن القيادة الرشيدة تبذل الغالي والنفيس من أجل وقاية متابعات الخليج 365 والمقيم من هذا الفيروس، ويجب علينا أن نتعاون معهم في ذلك إلا أن نكون سببًا في انتشاره بإهمال الإجراءات الاحترازية.
ودعا السديس في الختام الله- عز وجل- أن يقي بلادنا والعالم أجمع شر هذا الوباء، وأن يزيل الهم والغم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السديس: كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيُحاسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.