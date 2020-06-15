السديس: كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيُحاسب

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تطبيق لائحة المخالفات على منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة الصحة.

وأوضح السديس أنه يجب علينا جميعًا العمل بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية، والتعقيم المستمر، والتباعد بالمسافة المحددة بمترين، والبعد عن التجمعات، وأن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمحاسبة، وفق المخالفات التي وضعتها وزارة الداخلية.

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وأكد أن القيادة الرشيدة تبذل الغالي والنفيس من أجل وقاية متابعات الخليج 365 والمقيم من هذا الفيروس، ويجب علينا أن نتعاون معهم في ذلك إلا أن نكون سببًا في انتشاره بإهمال الإجراءات الاحترازية.

ودعا السديس في الختام الله- عز وجل- أن يقي بلادنا والعالم أجمع شر هذا الوباء، وأن يزيل الهم والغم.

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