مزايا وفوائد لا تعرفها عن تطبيق تباعد

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الخبير التقني عبدالله السبع، عن مزايا وفوائد تطبيق تباعد الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ بهدف السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وأكد السبع خلال مداخلة هاتفية على قناة السعودية أن فكرة تطبيق تباعد تعتمد على تقنية البلوتوث؛ حيث لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر؛ لضمان حماية خصوصية المستخدمين، ناصحًا باستخدام التطبيق كإجراء احترازي يسهل على المستخدم تتبع المخالطين لفيروس كورونا واكتشاف المرض في بدايته، ويساهم هذا التطبيق في الحد من انتشار مرض كورونا والوصول للمصابين بشكل أسرع.

تطبيق تباعد من الخدمات الجديدة، التي يتاح من خلالها للشخص معرفة ما إذا كان مخالطًا لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس.

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جدير بالذكر أن تطبيق تباعد متاح حاليًّا على متجر التطبيقات في أبل من خلال هذا الرابط التالي (هنا)، فيما سيتاح في وقت لاحق لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل.

وعند التسجيل في تطبيق تباعد لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث، ويتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/ غير نشط).

ويخدم تطبيق تباعد جميع الأفراد الموجودين في السعودية، وهو متاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقًا على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OS فأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.

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