أسبوع على كسوف الشمس

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال خبير الفلك خالد الزعاق، إنه تبقى أسبوع واحد على كسوف الشمس، والذي سيحدث يوم الأحد المقبل.

وأوضح الزعاق، في تغريدة له عبر تويتر، أن كسوف الشمس سيشاهد بشكل جزئي على الخليج ما عدا جنوب مسقط بسلطنة عمان وجنوب السعودية واليمن سيشاهدونه حلقيًّا.

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وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن النصف الشرقي من الكرة الأرضية سيشهد صبيحة يوم الأحد المقبل أول كسوف للشمس هذا العام، يرصد حلقيًّا في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب شرقي السعودية واليمن وسلطنة عُمان، في حين يشاهد جزئيًّا بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي.

وقال أبو زاهرة: “مسار الكسوف الحلقي سيبدأ في موقع بالقرب من مدينة (إيمبغوندا) شمال شرقي جمهورية الكونغو عند الساعة (07:47 ص) بتوقيت السعودية، ومن هناك سيتجه الكسوف الحلقي شرقًا ليعبر جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا قبل عبور البحر الأحمر إلى جنوب شبة الجزيرة العربية، ثم سيغادر إلى خليج عُمان متجهًا نحو جنوب باكستان وشمال الهند وبعد ذلك إلى الصين قبل أن يصل تايوان، ومن ثم سيغادر نحو بحر الفلبين، على أن ينتهي الكسوف الحلقي عند الساعة (11:32 ص) بتوقيت السعودية مع غروب الشمس فوق المحيط الهادي بعد رحلة ستستمر 3 ساعات و45 دقيقة”، بحسب ما نقلت “العربية”.

وأضاف: “إن من أفضل الأماكن لرصد هذا الكسوف الحلقي سيكون في سلطنة عُمان كخيار مثالي بالنسبة لأحوال الطقس وجمال البلاد والخيار الآخر هضبة التبت جنوب الصين؛ بسبب ارتفاعها ودرجات الحرارة المناسبة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم، ومحليًّا سيشاهد الكسوف في شكله الحلقي في عدد من المواقع جنوب وجنوب شرقي المملكة تشمل الخرخير، حيث سيغطى قرص الشمس عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي بنسبة (97.9%) وهجرة عردة الحدودية مع سلطنة عمان بنسبة (98.1%)”.

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