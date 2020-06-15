2020-06-15

كل ما تود معرفته عن الكمامة القماشية وطريقة ارتدائها

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على تفاصيل الكمامة القماشية، ومتى ينصح بارتدائها ونوع الأقمشة المناسبة وأيضًا كيفية لبسها.

وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك لها على حسابها بموقع تويتر، أن الكمامة القماشية يتم ارتداؤها دومًا عند الخروج من المنزل وعند الذهاب إلى الأماكن العامة، ويفضل أن تكون من الأقمشة القطنية.

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ولفتت إلى أنه يجب ارتداؤها لتتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذهن وتكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، كما تشمل طبقات متعددة من القماش ولكن تسمح بالتنفس بأريحية، وتكون قابلة للغسل والتجفيف دون تلف أو تغيير في الشكل.

وقالت الصحة: إن الكمامة القماشية ممنوعة للأطفال أقل من سنتين والفاقدين الوعي والعاجزين أو كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها.

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