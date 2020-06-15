2020-06-14

خالد العثمان: نخشى على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوقف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، خالد العثمان، الخشية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوقف مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأبدى العثمان، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، مخاوفه من اختلال التوازن الوظيفي بين القطاع الخاص والحكومي.

وشدد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض على ضرورة إزالة الفوارق التي تُحدث حالات عدم العدالة وتقوّض جهود توجيه الناس للقطاع الخاص وريادة الأعمال، مؤكدًا أن القطاع الحكومي لا زال هو الجاذب.

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