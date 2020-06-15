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كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».
إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-14
كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
11:43 PM
طالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل
كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».
، إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد ،
المصدر : الخليج 365
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