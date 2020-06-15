، "العبدالعالي": نقترب من 2000 حالة حرجة وزيادة الأعداد بسبب عدم الالتزام بالاحترازات ،

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنهم يواصلون رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مختلف مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لأعدادها والقدرة الاستيعابية للتعامل معها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها.
وتفصيلاً، أوضح "العبدالعالي" أن الازدياد في الحالات الحرجة، خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا أمس: " نلاحظ أن هنالك ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة من منتصف شهر مايو الماضي تقريبًا إلى أن نقترب الآن من منتصف شهر يونيو الحالي ، إذ نقترب الآن من 2000 حالة حرجة لم نصل إليها لكن نقترب منها.
وأضاف "نلاحظ أن الازدياد في أعداد الحالات الحرجة خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية وأعداد من المصابين لم يتم تزايد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، وهذا دائمًا يربط بعدة عوامل ولكن أهمها وأبرزها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الكافي بتطبيق السلوكيات الصحيةً ومن أهمها التباعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن 90 % من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.
وكشفت وزارة الصحة، أمس الأحد 14 يونيو 2020، أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 127541 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 972 حالة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19377) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1106398) فحصًا.
"العبدالعالي": نقترب من 2000 حالة حرجة وزيادة الأعداد بسبب عدم الالتزام بالاحترازاتعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-06-15
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنهم يواصلون رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مختلف مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لأعدادها والقدرة الاستيعابية للتعامل معها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها.
وتفصيلاً، أوضح "العبدالعالي" أن الازدياد في الحالات الحرجة، خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا أمس: " نلاحظ أن هنالك ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة من منتصف شهر مايو الماضي تقريبًا إلى أن نقترب الآن من منتصف شهر يونيو الحالي ، إذ نقترب الآن من 2000 حالة حرجة لم نصل إليها لكن نقترب منها.
وأضاف "نلاحظ أن الازدياد في أعداد الحالات الحرجة خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية وأعداد من المصابين لم يتم تزايد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، وهذا دائمًا يربط بعدة عوامل ولكن أهمها وأبرزها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الكافي بتطبيق السلوكيات الصحيةً ومن أهمها التباعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن 90 % من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.
وكشفت وزارة الصحة، أمس الأحد 14 يونيو 2020، أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 127541 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 972 حالة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19377) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1106398) فحصًا.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:41 AM
قال إن 90 % من هذه الحالات مسجلة بالرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنهم يواصلون رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مختلف مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لأعدادها والقدرة الاستيعابية للتعامل معها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها.
وتفصيلاً، أوضح "العبدالعالي" أن الازدياد في الحالات الحرجة، خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا أمس: " نلاحظ أن هنالك ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة من منتصف شهر مايو الماضي تقريبًا إلى أن نقترب الآن من منتصف شهر يونيو الحالي ، إذ نقترب الآن من 2000 حالة حرجة لم نصل إليها لكن نقترب منها.
وأضاف "نلاحظ أن الازدياد في أعداد الحالات الحرجة خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية وأعداد من المصابين لم يتم تزايد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، وهذا دائمًا يربط بعدة عوامل ولكن أهمها وأبرزها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الكافي بتطبيق السلوكيات الصحيةً ومن أهمها التباعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن 90 % من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.
وكشفت وزارة الصحة، أمس الأحد 14 يونيو 2020، أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 127541 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 972 حالة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19377) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1106398) فحصًا.
، "العبدالعالي": نقترب من 2000 حالة حرجة وزيادة الأعداد بسبب عدم الالتزام بالاحترازات ،
المصدر : الخليج 365
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