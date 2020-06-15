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أكدت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان أنه تم إغلاق عدد من المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد covid 19 .
وتفصيلاً، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي إن الحملات الرقابية المكثفة تتواصل على مدار ٢٤ ساعة صباحًا ومساء على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والمجمعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (covid 19) ، ومتابعة العمالة والمنشآت المخالفة لنظام الإغلاق ومقر السكن.
وأضاف: كما الخليج 365 أن تم ضبط عدد من المخالفين بمشاركة دوريات شرطة محافظة العارضة، وإغلاق عدد من المنشآت والمجمعات التجارية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بعدم لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغيرهما من التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال "التليدي": الجولات ستستمر، وتشمل أيضًا جميع القرى والمراكز التابعة للمحافظة. منبهًا المواطنين والمقيمين لضرورة الإبلاغ على الرقم 940 عند رصد أية مخالفات. موضحًا أنه سيتم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وعاجل.
وكانت محافظة العارضة شرق منطقة جازان قد كسرت أمس الأحد حاجز الـ 52 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 25 تعافت، أي ما يشكل 48 %، فيما لا تزال 27 حالة "نشطة"؛ تتلقى العلاج.
بلدية العارضة لـ"الخليج 365": أغلقنا محال خالفت تعليمات الوقاية من تفشي "كورونا"قاسم الخبراني الخليج 365 2020-06-15
أكدت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان أنه تم إغلاق عدد من المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد covid 19 .
وتفصيلاً، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي إن الحملات الرقابية المكثفة تتواصل على مدار ٢٤ ساعة صباحًا ومساء على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والمجمعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (covid 19) ، ومتابعة العمالة والمنشآت المخالفة لنظام الإغلاق ومقر السكن.
وأضاف: كما الخليج 365 أن تم ضبط عدد من المخالفين بمشاركة دوريات شرطة محافظة العارضة، وإغلاق عدد من المنشآت والمجمعات التجارية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بعدم لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغيرهما من التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال "التليدي": الجولات ستستمر، وتشمل أيضًا جميع القرى والمراكز التابعة للمحافظة. منبهًا المواطنين والمقيمين لضرورة الإبلاغ على الرقم 940 عند رصد أية مخالفات. موضحًا أنه سيتم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وعاجل.
وكانت محافظة العارضة شرق منطقة جازان قد كسرت أمس الأحد حاجز الـ 52 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 25 تعافت، أي ما يشكل 48 %، فيما لا تزال 27 حالة "نشطة"؛ تتلقى العلاج.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:37 AM
"التليدي" يدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ على الرقم 940 عند رصد أية مخالفات
أكدت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان أنه تم إغلاق عدد من المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد covid 19 .
وتفصيلاً، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي إن الحملات الرقابية المكثفة تتواصل على مدار ٢٤ ساعة صباحًا ومساء على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والمجمعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (covid 19) ، ومتابعة العمالة والمنشآت المخالفة لنظام الإغلاق ومقر السكن.
وأضاف: كما الخليج 365 أن تم ضبط عدد من المخالفين بمشاركة دوريات شرطة محافظة العارضة، وإغلاق عدد من المنشآت والمجمعات التجارية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بعدم لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغيرهما من التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال "التليدي": الجولات ستستمر، وتشمل أيضًا جميع القرى والمراكز التابعة للمحافظة. منبهًا المواطنين والمقيمين لضرورة الإبلاغ على الرقم 940 عند رصد أية مخالفات. موضحًا أنه سيتم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وعاجل.
وكانت محافظة العارضة شرق منطقة جازان قد كسرت أمس الأحد حاجز الـ 52 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 25 تعافت، أي ما يشكل 48 %، فيما لا تزال 27 حالة "نشطة"؛ تتلقى العلاج.
، بلدية العارضة لـ"الخليج 365": أغلقنا محال خالفت تعليمات الوقاية من تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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