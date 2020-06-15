محمد بن مسعود - الدمام - تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.. وتستمر حتى الثانية صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الجوف حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين. "الأرصاد" تنبِّه الجوف: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-15 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الجوف حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين. Advertisements 15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 12:07 AM تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.. وتستمر حتى الثانية صباحًا تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.. وتستمر حتى الثانية صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الجوف حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين. ، "الأرصاد" تنبِّه الجوف: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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