دارة الملك عبدالعزيز تعلن عن بدء العمل في تحقيق كتاب تاريخ الأمم والملوك

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، عن بدء العمل في تحقيق كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري الذي سيقوم به أستاذ التاريخ المتخصص في تحقيق المخطوطات الدكتور بشار عواد معروف.

ويأتي تنفيذ دارة الملك عبدالعزيز، هذا المشروع العلمي لأهمية المخطوط لكونه مرجعًا مهمًا لا غنى للباحثين عنه في التاريخ العربي والإسلامي، ولم يحظ بالتحقيق العلمي المناسب رغم أهميته المصدرية لتاريخ العرب والمسلمين.

وتهدف الدارة من خلال هذا العمل إلى خدمة التاريخ العربي والإسلامي، وتحقيق المدونات العلمية التي ورثتها الأجيال العربية التي تعكس القيمة العلمية والفكرية للمؤلف العربي وحركة البحث العلمي قبل اختراع الطباعة الآلية.

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