طقس الاثنين.. استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبةً بحبات البرَد على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الاثنين؛ لافتةً إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على 4 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: «يستمر –بمشيئة الله– هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة) وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة».

ولفتت الهيئة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وجنوب شرقها وسواحلها الشرقية والغربية.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين ١٥–٤٠ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين؛ أي سيكون البحر متوسط الموج إلى مائج.

وبحسب توقعات «هيئة الأرصاد»، ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة ١٨–٤٢ كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين: