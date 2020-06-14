«أمانة الرياض» تتيح خدمة موعد مع مسؤول.. تعرف عليها

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة موعد مع مسؤول عبر بوابتها الإلكترونية، ابتداءً من ٢٩ شوال الجاري؛ حرصًا على سلامة السكان والموظفين وحمايةً لهم من مخاطر فيروس كورونا.

وأكدت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استخدام خدمة موعد مع مسؤول تتم عبر ٦ خطوات ميسرة، تتضمن أخذ موعد والاجتماع عبر الاتصال المرئي.

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وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن خطوات استخدام خدمة موعد مع مسؤول، تبدأ بالدخول على البوابة الإلكترونية للأمانة ثم تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة موعد مع مسؤول، ثم إرفاق الوثائق، واختيار تاريخ ووقت الموعد، وتأكيد الموعد وطباعة تذكرة المراجعة، ثم الحضور إلى مركز خدمة الضيف بالأمانة والاجتماع بالمسؤول، وفقًا لأمانة منطقة الرياض.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127541، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2172؛ ما يرفع الإجمالي إلى 84720.

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