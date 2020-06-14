المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توضح شروط الالتحاق بالكليات التقنية

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن بدء القبول في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ، بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الأحد، وذلك عبر بوابة القبول الموحّد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط (اضغط هنا) .

كما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدء قبول وتسجيل الفصل التدريبي الأول للعام 1442 هجريًا طلبات المتقدمين للحصول على التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة تبوك. والدورات التدريبية ممنوحة للكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية.

برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني، تنوع البرامج المقدمة والمخصصة لكليات التقنية وفروعها بنين وبنات، والمعاهد الصناعية الثانوية كالتالي :

بالنسبة للبنين فالبرامج المتوافرة هي :

1- بكالوريوس الكليات التقنية مسائي

2- بكالوريوس الكليات التقنية صباحي

3- برامج المعاهد الصناعية الثانوية صباحي

4- دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد صباحي

5- دبلوم الكليات التقنية للبنين مسائي

6- دبلوم الكليات التقنية للبنين صباحي

7- اللغة الإنجليزية بنين

8- برامج المعاهد الصناعية الثانوية مسائي

بالنسبة للبنات فالبرامج المتوافرة هي :

1- بكالوريوس الكليات التقنية للبنات مسائي.

2- دبلوم الكليات التقنية للبنات صباحي.

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3- اللغة الإنجليزية للبنات.

4- دبلوم الكليات التقنية للبنات مسائي.

الوثائق المطلوبة:

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الوثائق المطلوبة لتسليمها في الكليات وهي كالتالي :

1- أصل شهادة المؤهل المطلوب + صورة منها.

2- سجل تدريبي مصدق.

3- أصل وثيقة اجتياز الدرجة المطلوبة في اللغة الإنجليزية مبين فيه رقم الوثيقة.

4- عدد (1) صورة لبطاقة الهوية الوطنية وإحضار الأصل للمطابقة.

5- عدد (1) صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 6*4.

6- وثيقة الأم في حال كان من أم سعودية.

7- اتفاقية القبول.

8- الالتزام بجميع الأنظمة وكذلك شروط ومتطلبات السلامة المهنية وعدم الإخلال بها داخل الوحدة التدريبية وأثناء التدريب.

9- موافقة خطية من جهة العمل للموظفين للتدرب بالتفرغ التام للبرنامج والمواد المكملة (التكميلية) إن وجدت.

تشغيل كليات تقنية جديدة للبنين بالمملكة

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة بمختلف مناطق المملكة بعد أن حققت معايير التحويل.

وأكّد الدكتور الفهيد أهمية خطة التحول لبعض المنشآت التدريبية والتي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية نظرًا لحجم الإقبال المتزايد على برامج المؤسسة، الأمر الذي أسهم في زيادة التخصصات المهنية والتقنية بالكليات الجديدة.

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