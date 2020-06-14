«توكلنا» يُحدد ضوابط تعديل مقر السكن وشروط وجود البالغين بالسيارات خلال الحظر

أكد تطبيق وزارة الصحة «توكلنا»، اليوم الأحد، السماح بتعديل مقر سكن المستفيد مرة واحدة شهريًّا، لافتًا إلى أنه غير مسموح بالتحديث بعد ذلك إلا بعد مرور شهر على التعديل الأخير.

جاء ذلك في رد للتطبيق على تساؤلات بعض المستفيدين عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلًا: «(توكلنا) يسمح من خلال صفحة (حسابي) بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهريًّا، وغير مسموح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق».

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وأكد «توكلنا» أهمية الوجود بالسكن عند طلب تغيير مقر السكن، لافتًا إلى أنه «أثناء تسجيل حساب بتطبيق (توكلنا) سيُرسل رمز التحقق إلى رقم الجوال المسجل في منصة (أبشر)، مع العلم بأن رقم الجوال لا يمكن تغييره».

وبشأن السماح لأكثر من شخص بالغ بالوجود داخل السيارة أثناء فترة الحظر، قال «توكلنا»: «كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر، يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق (توكلنا)»، مؤكدًا الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

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