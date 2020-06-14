جراحة دقيقة بـ«مستشفى الملك فهد» بجازان.. تنقذ مريضًا من العجز بقية حياته

تمكّن فريق طبي بـ«مستشفى الملك فهد المركزي» بجازان من إجراء عملية جراحية دقيقة لشخص تعرض لإصابة كادت أن تبقيه عاجزًا عن الحركة بقية حياته.

وتسببت الإصابة في تهتك شديد للأنسجة وقطع في العضلة الخلفية للساق وتفتيت عظام القصبة والشظية مع إصابة العصب المغذي للقدم، وقطع في شريان الساق الأمامية.

وفور وصول الحالة إلى مستشفى الملك فهد المركزي، تم توجيهها على الفور إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية ترقيع للعضلة الخلفية واستكشاف للجرح، وتثبيت خارجي للعظم مع إصلاح الشريان المغذي للقدم.

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وتكون الفريق الطبي من متخصصين في جراحات العظام والأوعية الدموية والتجميل؛ حيث قام بإجراء عملية ترقيع للعضلة الخلفية واستكشاف للجرح، مع تثبيت خارجي للعظم، وإصلاح الشريان المغذي للقدم.

وبمشاركة أطباء جراحة التجميل، تم إجراء استكشاف وتنظيف للجرح لتهيئة المريض لعملية الرقعة الجلدية؛ لتنتهي العملية بإجراء التثبيت النهائي للساق بواسطة مسمار نخاع العظم.

وقد تماثل المريض للشفاء، والكسر في طور الالتئام الكلي؛ لتبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي.

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