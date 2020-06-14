4 تطبيقات ساهمت في احتواء فيروس كورونا بالمملكة.. تعرف عليها

اتخذت المملكة إجراءات عدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد COVID-19 والحد من انتشاره؛ من أبرزها إطلاق نحو 4 تطبيقات تساعد المواطنين والمقيمين في تسيير أمور حياتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروس.

مع بداية انتشار فيروس كورونا، أطلقت وزارة الصحة تطبيق موعد مجانًا، وأسهم التطبيق في اكتشاف نحو 268 مصابًا بفيروس كورونا عن طريق خدمة التقييم الذاتي.

تطبيق موعد

ويمكن استخدام خدمة التقييم الذاتي على تطبيق موعد، وفقًا لوزارة الصحة، من خلال التسجيل في تطبيق موعد، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بأبشر، ثم الضغط على الاستبيان، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم تعبئة الاستبيان، وأخيرًا استلام التوجيه.

تطبيق توكلنا

وفي 4 مايو المنصرم، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تطبيق توكلنا لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة منع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويُصدر تطبيق توكلنا تصاريح إلكترونية منها تصريح تموين طارئ، وتصريح طبي طارئ، وتصريح تموين داخل الحي، وتصريح عمل، وتصريح مؤقت لسائق، وتصريح موعد طبي، وتصريح لرياضة المشي.

عيادات تطمن

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وفي مطلع يونيو الجاري، أطلقت وزارة الصحة عيادات تطمن، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيره.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي، إن عيادات تطمن تستقبل كل من يشعر بأعراض كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، موضحةً أن استقبال المرضى يكون مباشرةً وبدون أي مواعيد مسبقة.

وتوجد عيادات تطمن في 6 مناطق، ويبلغ عددها 31 عيادة، وتعمل على مدار 24 ساعة، وتخدم كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا لوزارة الصحة.

تطبيق تباعد

وأخيرًا، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تطبيق تباعد لإشعار المستخدمين في حال مخالطة شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الـ١٤ يومًا الماضية.

ويعطي تطبيق تباعد المصابين الحرية في إعلامهم بتشخيص حالاتهم من عدمه، كما أنه لا يتتبع النطاق الجغرافي للأشخاص لضمان حماية خصوصيتهم.

ويقوم تطبيق تباعد بإعلام الشخص إذا كان مخالطًا لمصاب بالفيروس عن طريق وصول إشعار على هاتفه الذكي وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، التي تحتوي على (رقم الهوية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية)، وإرسالها إلى وزارة الصحة لعمل اللازم.

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