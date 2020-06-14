متحدث الغذاء والدواء: ننتج 2.5 مليون كمامة يوميًا وتُباع بالكرتون بعد أسبوعين

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن ارتفاع الطلب على الكمامات خلال الأيام الماضية تواكب مع ارتفاع توافرها في الصيدليات؛ حيث ارتفعت 188% عما كانت عليه قبل 14 يومًا، مبينًا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تراقب باستمرار من خلال شاشات تفاعلية مدى التوفر في مختلف مناطق المملكة.

وأشار المفرج في مؤتمر مستجدات كورونا اليوم الأحد، إلى أن وزارة الصحة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بجولات تفتيشية يومية على عدد من الصيدليات في بعض مدن ومناطق المملكة لمعرفة مدى توافر الكمامات، لافتًا النظر إلى أنهم يعملون على مسارين أساسيين لضمان توافر الكمامات واستمرارها، وذلك من خلال الصناعات الوطنية والتي يبلغ عددها 9 مصانع وطنية موزعة على مناطق: «الرياض ومكة المكرمة والشرقية»، ويصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يوميًا، ومازال العمل يجري لرفع هذه الطاقة الإنتاجية بشكل مستمر.

وتطرق إلى الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالشراكة مع شركة الخطوط السعودية للشحن لبناء جسر جوي متكامل يضمن تدفق الكمامات بشكل يومي للمملكة العربية السعودية عن طريق مطاراتها المختلفة الذي وصل معدل الاستيراد خلال الـ14 يومًا الماضية إلى 10 ملايين كمامة يوميًا تتم من خلال مطارات المملكة، ويتم فحصها وتدقيقها من خلال الهيئة العامة للجمارك أو حتى الهيئة العامة للغذاء والدواء باختلاف اختصاص الكمامات الطبية وغير الطبية حتى نضمن وصولها إلى الصيدليات ومنافذ البيع.

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وبين أن الجهود الرقابية لوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الأمنية مستمرة في التحقق من موضوع احتكار الكمامات أو حتى جودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرق التفتيشية الميدانية التي يوميًا تقوم بالرقابة على هذا الموضوع؛ حيث وصلت البلاغات خلال الأربعة عشر يوما الماضية إلى 14300 بلاغ تمت معالجة ما يقارب 75% منها خلال المدة الماضية، ونطمح أن يزيد معدل معالجة البلاغات في المدة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية تحديث تطبيق طمني الذي يتيح أقرب صيدلية للمستفيد وتوافر الكمامات والمعقمات لافتًا النظر إلى أن الصيدليات الموجودة حاليًا في تطبيق طمني بلغت أكثر من 1000 صيدلية تمثل قرابة 65% من الصيدليات على مستوى المملكة، والعمل جارٍ مع القطاع الخاص ووزارة الصحة لضم الكثير من الصيدليات لهذا التطبيق الذي سهل الوصول إلى المستهلك.

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