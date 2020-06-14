منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي تجاه نجران

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة باستهداف المدنيين الأبرياء في مدينتي نجران وخميس مشيط، بطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه نجران.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملًا ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وجدّد الأمين العام دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعمل على تحييد وتدمير هذه القوات الباليستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

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