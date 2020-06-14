الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول بها.. تعرَّف على شروط وموعد التسجيل

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، عن بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الاول لعام 1442 في المنشآت التدريبية لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي بالكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات وأيضا في المعاهد الصناعية الثانوية بدء من اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441 هـ، حتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ.

وقال فهد بن دخيل الله المطيري، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، أن مرحلة التقديم ستشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

شروط التسجيل بالكيات التقنية

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الشروط الضرورية اللازم توافرها في المتقدم أو طالب التسجيل؛ لكي يتم قبوله، مشيرة إلى أن هذه الشروط تتمثل في :

١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجوز قبول غير السعوديين وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

٢- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المهنية الصناعية أو الثانوية العامة المطورة أو ما يعادلها .

٣- ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المطلوب للتقديم بطلب الالتحاق أكثر من خمس سنوات .

٤- أن يكون لائقًا طبيًا .

٥- أن يكون متفرغًا كليًا للتدريب .

٦- ألا يقل عمره عند التقديم عن ١٧ سنة ولا يزيد على ٣٠ سنة .

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٧- ألا يكون مفصولًا لأي سبب من أي كلية تقنية من قَبل ويمكنه العودة بعد ثلاث فصول تدريبية .

٨- ألا يكون مفصولًا لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية أو تدريبية من قَبل .

٩- أن يكون حسن السيرة والسلوك .

١٠ - أن يستوفي أي شروط معلنة وقت التقديم والتي تحددها الإدارة العامة لخدمات المتدربين .

١١ - يجوز قبول الموظف من القطاعين العام والخاص شريطة حصوله على موافقة مرجعه للتفرغ للتدريب .

وشددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أنها لا تضمن الوظيفة للخريجين بل تقدم التأهيل والتدريب المطلوبين لسوق العمل، موضحة أن التقديم بالكليات التقنية سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

من لهم حق التسجيل؟

وأوضح ذلك مدير عامّ التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري. مبينًا أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

وأضاف أن التقديم سيشمل أيضًا مرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.

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