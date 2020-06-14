شرطة القصيم تُطيح بـ6 مطلوبين للجهات الأمنية وتُحيلهم إلى النيابة العامة

في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة تفحيط وارتكاب حوادث سير
أطاحت شرطة القصيم بـ6 مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة تفحيط وارتكاب حوادث سير.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ستة مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر) مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة تفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وأشار إلى أنه ضُبط بحوزتهم (210) أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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