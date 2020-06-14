تدشين المتطوع التقني بسراة عبيدة

ولفت مدير الكلية والمعهد المهندس فيصل القحطاني إلى أنه منذ أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مبادرة نشامى عسير لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، تقدمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير بمبادرة المتطوع التقني، والتي تهدف إلى تقديم صيانة مجانية للأسر المحتاجة وتمت الموافقة عليها، وأصبحت المبادرة الأولى ضمن مبادرات نشامى عسير.
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