تدشين المتطوع التقني بسراة عبيدة

دشنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة مبادرة المتطوع التقني، واستفادت نحو 13 أسرة من البادرة منذ انطلاقتها في الأسبوع الأخير من رمضان المنصرم، بفريق عمل من الشباب السعودي المؤهل للأعمال المهنية والتقنية من متدربي المعهد والكلية، وبإشراف من مهندسين ذوي خبرة في مجالات الكهرباء وميكانيكا السيارات والحاسب الآلي وبمجموع 20 متطوعا.

ولفت مدير الكلية والمعهد المهندس فيصل القحطاني إلى أنه منذ أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مبادرة نشامى عسير لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، تقدمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير بمبادرة المتطوع التقني، والتي تهدف إلى تقديم صيانة مجانية للأسر المحتاجة وتمت الموافقة عليها، وأصبحت المبادرة الأولى ضمن مبادرات نشامى عسير.