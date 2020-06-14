استقبال طلبات البكالوريوس بتقنية نجران

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس تشمل 4 تخصصات: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة برمجيات الحاسب، وهندسة قوى وآلات كهربائية، مُبيناً أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من معايير القبول والشروط المخصصة لكل تخصص.
وأكد آل جبار حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران على التوسع في برنامج البكالوريوس وفتح المجال لتخصصات أكثر، سواءً في كليات البنين أو البنات، بما يواكب احتياج سوق العمل.
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