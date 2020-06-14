تسمية 7 أعضاء بمجلس النيابة العامة لـ4 سنوات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بتسمية 7 من أعضاء النيابة العامة أعضاء في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

منظومة العدالة

ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

شرف التسمية

قال المعجب: «إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين»، سائلاً المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.

ترقية وتعيين 88 قاضيا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء. وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

إجازة تملك أراضي مخطط البساتين

أعلنت وزارة العدل عن صدور موافقة سامية تقضي بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن مخطط البساتين بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، التي يبلغ مجموع مساحتها قبل التخطيط مليون متر مربع. وكان الموضوع قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها. وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، ورفع التوصيات بشأن المعالجة. وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها، والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.