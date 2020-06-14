الداخلية تذكر عبر مقطع فيديو بطريقة التسجيل في مبادرة عودة عبر أبشر

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الداخلية التذكير بمبادرة عودة التي أطلقتها للتسهيل على المقيمين المغادرة إلى بلدانهم.

Advertisements

ومبادرة عودة الوافدين متاحة لحاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) حيث تمكن الوافدين من السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة “عودة” من منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة- تاريخ الميلاد- رقم الجوال- مدينة المغادرة- مطار الوصول)، مبيّنةً أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









