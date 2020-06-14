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القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل

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2020-06-14

القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل.

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وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على (مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر) ، قام بإشعال النار بعدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، لإحالته إلى النيابة العامة . لقبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل.



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